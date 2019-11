© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un dato che spiega bene le difficoltà della Sampdoria e soprattutto del reparto offensivo. Come riporta Opta, la squadra blucerchiata non segnava una rete nel corso di un primo tempo in Serie A da 203 giorni, con il gol di Gregoire Defrel contro il Parma a maggio. La straordinaria punizione di di Gabbiadini interrompe una maledizione e dà fiducia alla squadra di Ranieri in vista del secondo tempo.