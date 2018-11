Samp, 25-30 milioni più Colidio. Ecco la richiesta all'Inter per Andersen

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

25/30 milioni di euro più il cartellino del baby Facundo Colidio. E' questa la valutazione fatta all'Inter dalla Sampdoria per Joachim Andersen, difensore che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione. Questo quanto riportato da FcInterNews, secondo cui i nerazzurri manterrebbero comunque il diritto di recompra su Colidio. L'operazione è lontana dall'essere chiusa, ma l'Inter sembra comunque in pole rispetto a Juventus, Arsenal e Tottenham.