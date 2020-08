Samp a caccia del 12°, Semper del Chievo se non verrà confermato il rientrante Belec

La Sampdoria sta valutando la situazione per completare l’organico dei suoi portieri alle spalle di Audero, riconfermatissimo come numero uno. Falcone ha prolungato con la Samp sino al 2024, ma è passato al Cosenza in prestito annuale con diritto di opzione e contro-opzione a favore del club di Corte Lambruschini. Il terzo portiere della prossima stagione sarà Ravaglia (ex Cremonese), mentre come dodicesimo resta da capire il destino di Belec, rientrato alla base, dall’esperienza con l’Apoel, che vorrebbe andare ancora a giocare ed è ad oggi in attesa di sistemazione. Se la Samp dovesse trovare una squadra di gradimento del portiere, resta in piedi come dodicesimo l’ipotesi Semper, in forza al Chievo, anche se si tratta di un discorso ancora in embrione. Il portiere croato piace ai blucerchiati, ma soltanto se accettasse il trasferimento in prestito a Genova. Un’ipotesi, ad ora, non gradita al club gialloblù. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.