Samp, è tempo di bilanci: Alvarez e Sala in bilico. Si riparte da Kownacki

© foto di Federico De Luca

In casa Sampdoria è tempo di bilanci dopo una stagione tutto sommato positiva, in cui si è a lungo sognato l'accesso in Europa. Il club del presidente Ferrero dovrà capire da chi ripartire e come eventualmente rinforzare la squadra, sostituendo degnamente i probabili partenti (Torreira su tutti). Il futuro si chiama Kownacki, ma anche Andersen: l'attaccante polacco ha dimostrato grandi doti e ha segnato una rete ogni 115' giocati. Il difensore, prelevato dal Twente, è stato utilizzato soprattutto nelle ultime uscite in campionato, destando un'ottima impressione. In bilico, invece, ci sono Ricky Alvarez, Verre, Capezzi, Sala e Regini, bersagliati dai tifosi o deludenti come seconde linee. Anche Ramirez è in discussione a causa del rendimento altalenante, così come Viviano, Barreto e Ferrari. Lo riporta Il Secolo XIX.