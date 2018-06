Samp, a un passo Ferrari del Bologna. Poi Majer e Berisha

© foto di Federico Gaetano

Dopo Omar Colley dal Genk, la Sampdoria ha preso in prestito con obbligo di riscatto Alex Ferrari dal Bologna. Restano solo da definire i dettagli dell'operazione da 7+1 di bonus con la Lokomotiv Zagabria per Lovro Majer. Lo riporta Sky Sport che spiega anche che Valon Berisha del Salisburgo è a un passo per 8 milioni: manca solo il sì definito del giocatore.