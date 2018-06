Samp, accelerata dell'Arsenal per Torreira: manca solo il sì del ragazzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Arsenal resta in fortissimo pressing per Lucas Torreira della Sampdoria, riportano i colleghi di Sky Sport. La clausola di 25 milioni di euro non è un problema per la società londinese che offre 5 milioni in più ma con pagamento dilazionato in due stagioni. Intesa tra club che è vicina, per ora restano elevate le richieste dell'agente del centrocampista.