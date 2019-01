Samp, ag. Andersen: "Al 99% rimarrà a Genova fino a giugno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di FcInterNews Jacob Andersen, padre e agente di Joachim difensore della Sampdoria, ha parlato del futuro del figlio: "A Genova fino a giugno? Sono sicuro che sarà così. Dico 99,9% perché negli affari tutto può succedere. Magari la società nei prossimi giorni riceverà un’offerta irrinunciabile e lui partirà. Ma noi non faremo nulla affinché ciò accada. Joachim è molto felice a Genova. Gioca ogni settimana, il che è molto importante. Lui non si trasferirà tanto per farlo. Come ho detto prima in blucerchiato è felicissimo e non ci sono ragioni per andarsene. Per cambiare squadra dovrebbe esserci una programmazione perfetta nei suoi riguardi. Un piano per continuare a migliorarsi. Poi è chiaro che ogni calciatore sogna di firmare per società di livello internazionale, tra le migliori del pianeta. Ma se dovesse arrivare la chiamata di un top club solo per fargli fare numero e inserirlo in rosa, nel quale non sarebbe previsto che possa scendere in campo, allora sarebbe meglio e preferibile rimanere alla Sampdoria, che comunque è una gran bella squadra”.