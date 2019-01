Samp, ag. Andersen: "Normale Napoli pensi a lui per il dopo Koulibaly"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche il Napoli monitora la crescita di Joachim Andersen, 22enne centrale danese esploso questa stagione nella Sampdoria. La redazione di Radio Marte, ha contattato Jacob Andersen, papà e agente del difensore: “Non so di un interesse del Napoli. Non ho nessun commento da fare su questi rumors, quando ne ho parlato qualche giorno fa è perché mi è stata fatta la domanda nell'ambito di un’intervista su altri temi. Se mi dite però che il Napoli penserebbe a lui in caso di addio di Koulibaly non mi stupirei, essendo mio figlio probabilmente il giovane difensore più interessante che c’è oggi nel campionato italiano. Se ci piace Napoli? Certo”.