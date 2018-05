Samp, ag. Bereszynski: "Sta bene a Genova. Il Napoli? È un grande club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Szymon Pacanowski, agente del terzino della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, ha parlato a Radio Crc: "Bartosz sta bene, è felice di restare alla Sampdoria con cui ha firmato da poco il rinnovo. E’ concentrato sulle ultime partite della sua squadra e sul Mondiale, poi se dopo tutto ciò arriverà un’offerta importante, la valuteremo come è giusto che sia perché nel calcio tutto è possibile. Bereszynski al Napoli? Non so se al Napoli serva un terzino destro e se possa essere identificato in Bereszynski, bisognerebbe chiederlo al club azzurro. I giornali in questo periodo fanno uscire tante voci, il mercato impazza sul web, ma Bartosz è felice alla Samp e per questo non si pone il problema del suo futuro. Può anche capitare che il calciatore si sposti, ma lo farebbe solo per un grandissimo club. Se il Napoli è grande club? Per me sì, il Napoli è un grandissimo club della Serie A”.