Samp, ag. Defrel: "Vuol restare. Ma se il club ha altre idee ne parleremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giampiero Pocetta, agente fra gli altri di Gregoire Defrel, ha parlato a Telenord del futuro del suo assistito della Sampdoria: "Defrel è un giocatore importante, è normale che abbia attirato l’attenzione di molti club. Come ho sempre detto il giocatore ha fatto una scelta e intende portarla avanti. Se la Sampdoria vuole cederlo, però, ne parleremo... Ha parlato con altri club oltre alla Sampdoria? Io con la Samp non ho mai parlato, altri club invece mi hanno contattato chiedendo informazioni. Quali società? Non voglio fare la lista della spesa. Come avete preso l’arrivo di Gabbiadini? Dovreste chiederlo a chi ha fatto l’operazione, è un altro ottimo giocatore che si va a sommare ad altri giocatori importanti. Un bilancio di questa prima parte di stagione di Defrel alla Sampdoria? Molto positivo, ha avuto dei problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo ma ha fatto molto bene. Pensa che a fine stagione la Sampdoria riscatterà Defrel? Intanto vediamo se sarà la Samp a riscattare Defrel o qualche altra società".