Samp, ag. Falcone: "Accordo su parola per rinnovo. Spero in prestito da protagonista in B"

L'agente Giulio Meozzi ha fatto il punto tra campo e mercato su Wladimiro Falcone, reduce dall'esordio in serie A e titolare nelle ultime due gare della Sampdoria, in occasione di un'intervista esclusiva rilasciata a Sampdorianews.net:

La sua felicità per l'esordio di Wladimiro in serie A. “Tantissima, lo seguo da quando aveva quattordici anni, ho sempre creduto nelle sue qualità, in questa stagione ha compiuto un ulteriore salto in avanti in termini caratteriali. Se la è cavata bene in queste due gare, a Brescia è riuscito a trasmettere sicurezza alla squadra, con il Milan ha subito goal alla prima conclusione senza toccare nemmeno il pallone e l'esordio poteva rivelarsi complicato, invece ha poi compiuto due – tre buoni interventi. Si meritava davvero questa gioia, ora mi auguro possa aprirsi una fase diversa di carriera”.

Ranieri gli ha sempre dato fiducia durante gli allenamenti, idem Lorieri, tra i primi a credere nel suo esordio, lo ha sempre stimato, fin dal primo giorno in cui lo ha conosciuto di persona. Falcone è in scadenza tra pochi giorni, ma non ci sono assolutamente problemi, siamo già d'accordo sulla parola per il rinnovo pluriennale, si va verso un triennale e poi prestito in serie B. A quel punto spero in una stagione da protagonista in serie B collezionando venti – venticinque presenze per poter tornare alla Sampdoria e ragionare su un nuovo contratto in futuro. Dopo Lucca poteva starci subito un'altra esperienza fuori, Lorieri lo ha subito voluto alla Sampdoria, in serie B non aveva avuto ancora accumulato esperienza. Siamo ugualmente felici e sono convinto che potrà diventare a breve protagonista in cadetteria”