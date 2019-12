Samp, ag. Gabbiadini: "Non lascerebbe mai la nave in questo momento"

© foto di Chiara Biondini

Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, autore del gol decisivo del derby di sabato scorso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SampdoriaNews.net: "L'ho visto molto felice, ha fatto un grande goal al termine di un'azione importante. Sono molto contento per questo goal, lo sono sempre per le marcature di ogni mio calciatore. Ancora di più per Manolo, sapendo quanto ha sofferto, assieme ai compagni, in questi mesi. È una grande vittoria che va oltre al derby, sono tre punti importanti per l'obiettivo salvezza. Ha sempre avuto la testa giusta, si fa trovare sul pezzo a prescindere che venga schierato titolare, o subentri a gara in corso, parliamo di un grande professionista. Il futuro? E' molto attaccato alla maglia, aveva diverse opzioni per tornare in Italia ma ha voluto la Sampdoria. Non è una persona dalle dichiarazioni roboanti, in ogni sessione di mercato sono arrivate richieste ma le ha sempre rifiutate. Vuole bene alla Sampdoria e ai suoi tifosi, non è assolutamente la persona che lascerebbe la nave quando va così così, non fa parte della sua cultura".