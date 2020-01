Intervistato da Sampdorianews.net l’agente Tony Ramadani ha parlato de difensore Kaique Rocha della Sampdoria, dove è arrivato la scorsa estate mettendosi in mostra in questi primi mesi con la maglia della Primavera blucerchiata: “Il primo mese è andato molto bene per Kaique. Certamente il clima è differente e c’è bisogno di tempo perché si ambienti del tutto. Nonostante la lontananza da casa si è disimpegnato egregiamente con la Sampdoria Primavera, giocando delle ottime gare. L’accordo che avevamo con la società era che, una volta ratificato il trasferimento in agosto, il ragazzo sarebbe stato aggregato alla prima squadra subito dopo il debutto in campionato. Dato che ciò non è avvenuto, siamo in fase di valutazione. L’interesse di altre formazioni è forte, ci sono varie opportunità in ballo, ma al momento non posso rivelare il nome dei club interessati. - continua Ramadani parlando dell’interessamento della Serie B – I contatti sono concreti ma si tratta comunque di un giocatore importante a cui è stato offerto uno stipendio importante, da Serie A, alla Sampdoria. Faremo il punto della situazione da qui a una settimana. Non posso rivelare i nomi delle squadre interessate al ragazzo”.