Samp all'assalto di Trezeguet del Kasimpasa: la conferma del ds Osti

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti, attualmente a Ponte Di Legno dove la squadra sta preparando la stagione 2019/20 agli ordini di mister Di Francesco, ha confermato l'interesse per l'egiziano di proprietà del Kasimpasa Mahmoud Hassan, classe '94 meglio noto come Trezeguet. Lo scrive 'Telenord', che parla di un assalto nato dopo un confronto con l'allenatore che spinge per completare il pacchetto di esterni offensivi a disposizione per la prossima Serie A.

L'offerta, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, è già stata avanzata ed è superiore ai dieci milioni di euro. Dalla Turchia, attesa una risposta già nelle prossime ore.