Samp, ancora cambi forzati: oggi si saprà di più su Quagliarella e Ramirez

Piove sul bagnato per la Sampdoria. La sconfitta interna contro il Napoli di ieri ha minato le certezze della squadra di Claudio Ranieri, in partita per buona parte del match ma costretta ad alzare bandiera bianca al termine dei 97 minuti di gioco. Una battuta d’arresto che complica e non poco il cammino dei blucerchiati, sempre più risucchiati nella giostra della lotta salvezza, a +4 dal Genoa terzultimo e a +1 dal Lecce rinfrancato dal successo roboante interno contro il Torino, squadra che incrocerà il cammino dei liguri sabato prossimo. A complicare ancora di più i piani del tecnico romano anche gli ennesimi problemi fisici che lo hanno costretto a tre cambi forzati nella notte del “Ferraris”.

Tre situazioni da valutare - Sono tre le situazioni che verranno monitorate questa mattina. La prima è quella di Gaston Ramirez che è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Stesso discorso vale per Jakub Jankto che nel finale del match ha avuto un dolore al flessore. Ciò che preoccupa maggiormente la truppa blucerchiata sono le condizioni di Fabio Quagliarella, abbattuto da Manolas in occasione del rigore trasformato da Gabbiadini, e che il signor La Penna non aveva sanzionato salvo poi rivedere la posizione con il consulto del VAR. Per il capitano blucerchiato si ipotizza un problema alla caviglia ma oggi se ne saprà di più.

Poca qualità "Sia Quagliarella che Ramirez sono di qualità, quando mancano scende il livello". Questo ha dichiarato Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport nel post partita. E’ fuori da ogni dubbio che recuperare questi due elementi al più presto possibile sia vitale per il team ligure, alla luce del fatto che i sostituti, per l’occasione Maroni e Bonazzoli, non hanno dato il contributo sperato. La strada è sempre più in salita. L'obiettivo è uno solo e si chiama salvezza.