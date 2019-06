Samp, Andersen apre all'addio: "Io con Giampaolo? Il Milan è una big..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il danese Joachim Andersen, difensore centrale della Sampdoria, si è diplomato ieri all'Albertslund Gymnasium in patria e incalzato dopo dai colleghi danesi ha parlato anche del suo futuro. "Negli ultimi giorni ho pensato solo al mio esame -riporta il sito Ekstrabladet.dk-. Giampaolo al Milan? Sono contento per lui ma anche dispiaciuto perché è stato un ottimo tecnico per me. Il sogno di andare al Milan con lui? Non posso rispondere, non so niente. So solo che il Milan è un grande club".