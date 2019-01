Samp, Andersen: "L'interesse delle big fa piacere ma non ci penso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joachim Andersen, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il mio manager era amico di Pecini e così sono venuto a sapere che la Samp era venuta a vedere alcune mie partite. La prima volta che ho saputo dell'interesse è stato sei mesi prima del mio arrivo. Sono felice di essere qui adesso. Ho letto e sentito tante volte il paragone con Skriniar, non mi dà fastidio ma sono me stesso. Siamo stati nello stesso club a Genova e lui come me all'inizio non giocava. Ora invece continua a crescere, diventando sempre più forte. Giampaolo cura ogni singolo dettaglio, e per me che faccio il difensore è molto importante. Sono felice che sia il mio allenatore, ho imparato molto. Sapevo che era un ottimo allenatore e ci ho pensato quando ho scelto la Samp. Gli interessamenti delle big fanno piacere ma penso alla Samp, poi vedremo. Mi piace il calcio italiano, noi giochiamo molto bene. La sfida col Milan? Higuain è un campione, ha giocato in grandi club. Ci ho già giocato contro, spero che sabato non segni.