Samp, Aquilor vicino all'acquisto del club: 120 milioni e closing vicino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trattativa per la cessione della Sampdoria sembra essere arrivata alla fine e come riporta Il Secolo XIX di questa mattina gli investitori del fondo inglese Aquilor Group sono certi di aver presentato l'offerta giusta per convincere Massimo Ferrero a vendere il club. Sul piatto ci sono 120 milioni di euro: 90 per l'attuale proprietario della Samp e 30 per saldare i debiti. A meno di un rilancio del Gruppo Vialli la questione sembra chiusa e il closing potrebbe arrivare entro due settimane, tre al massimo.