© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A quattro giorni dalla fine del mercato la Sampdoria sta per piazzare un colpo di prospettiva. Come confermato da Il Secolo XIX, il club blucerchiato ha raggiunto infatti l’accordo per il norvegese Kristoffer Askildsen, 19 anni compiuti lo scorso 9 gennaio, centrocampista dello Stabaek. Un investimento - si legge - da due milioni circa per un giocatore strappato alla concorrenza di società di Premier League e di Bundesliga. Se non ci saranno intoppi, Askildsen dovrebbe arrivare a Genova già nella giornata di oggi e domani sostenere le visite mediche. Se, come sembra, Vieira sarà sacrificato sull’altare della plusvalenza l’estate prossima, Askildsen ha il profilo per diventarne il sostituto.