Samp, assalto Arsenal per Torreira. Ma le richieste dell'agente sono alte

Arsenal molto attivo sul mercato, in particolare quello italiano: stando a quanto riferisce Sky, la trattativa per Lucas Torreira è già iniziata. Come noto l'uruguiano ha una clausola fissata a 25 milioni, ma i due club potrebbero cercare anche un accordo differente di cifre e formule di pagamento. Le richieste dell'agente tuttavia frenano anche l'accordo coi Gunners, che potrebbero anche ragionare su una diversa forma di pagamento a cifre più alte di quelle della clausola.