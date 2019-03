Samp-Atalanta 0-0 al 45', Linetty spreca davanti a Gollini. Saponara va ko

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si chiude senza reti il primo tempo della sfida valida per il 27° turno di Serie A in corso questo pomeriggio a Marassi. Meglio l'Atalanta in avvio, cresciuta alla distanza la Sampdoria. Da segnalare l'infortunio patito da Saponara all'adduttore destro al 44', col conseguente ingresso in campo di Gaston Ramirez prima dell'intervallo.

CHIAMATA DEA - Pronti-via e dopo appena 30 secondi di gioco arriva già la prima conclusione in porta. Ilicic riceve palla dalla corsia destra da Hateboer, ma il suo tentativo non impensierisce Audero spegnendosi sul fondo. I nerazzurri pressano forte e conquistano subito il dominio del gioco. Ancora Ilicic pericoloso quando il portiere avversario gli respinge addosso un pallone che si spegne di poco a lato al minuto numero 8.

RISPOSTA SAMP - La reazione della Sampdoria arriva al 18': Praet viene lanciato bene in profondità e cerca gloria con un pallonetto che però termina alto sopra la traversa. E soprattutto al 26', con Ekdal che esplode un bel destro da fuori area mancando di un soffio lo specchio della porta.

LINETTY SPRECA - I ritmi di gioco si alzano, la formazione di Giampaolo cresce e risponde colpo su colpo a quella di Gasperini. Così, dopo colpo di testa alto di Zapata al 38', l'occasione più ghiotta del primo tempo capita proprio ai blucerchiati. Grande lavoro sulla destra di Sala, il suo pallone in mezzo finisce sui piedi che Linetty, che non se la sente di calciare di sinistro e tenta il colpo da biliardo col destro trovando però la grande parata di Gollini al 41'. È questo l'ultimo sussulto di un primo tempo a tratti bloccato, a tratti avvincente. Con l'impressione che il risultato possa cambiare davvero da un momento all'altro.