© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta meritatamente in vantaggio a Marassi. A segnare è il grande ex Duvan Zapata, che dopo due occasioni sprecate dai compagni segna l'1-0 al 50'. Ilicic duetta con Gomez e serve al centro il colombiano: controllo con il corpo, Sala sbaglia l'intervento difensivo e Zapata insacca in rete con una conclusione sporcata dal difensore avversario.