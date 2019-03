Samp-Atalanta, le formazioni ufficiali: c'è l'ex Gabbiadini con Quagliarella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Atalanta, sfida di grande valenza per la corsa all'Europa in Serie A. Giampaolo sceglie di lanciare l'ex Gabbiadini dal 1' a fianco di Quagliarella in attacco, mentre negli orobici Gasperini sceglie ancora Gollini in porta al posto di Berisha, così come riposano anche due titolari quali Palomino e Castagne. Ecco dunque gli undici scelti dai due tecnici per l'incontro che avrà inizio alle ore 15.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.