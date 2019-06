© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria attende Eusebio Di Francesco, che ripartirà da Albin Ekdal. E' l'unico centrocampista sicuro di vere un futuro importante nel nuovo gruppo dell’ex tecnico della Roma, in quanto Dennis Praet può finire in Premier e Karol Linetty può salutare Genova.

Ekdal avrà anche il compito di far crescere il giovane Ronaldo Vieira, protagonista di una stagione positiva nonostante le poche occasioni avute per mettersi in evidenza. Nella prossima Samp agirà alla Strootman, uomo prezioso per il miglior DiFra giallorosso.