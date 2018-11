Samp, Audero a Il Secolo XIX: "Non siamo diventati scarponi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"All'inizio 4 gol in 9 giornate era anomalo ma ora non siamo diventati scarponi". Parola di Emil Audero. Il giovane portiere della Sampdoria è stato intervistato da Il Secolo XIX. Nel prossimo turno di campionato ritroverà da avversario Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Bologna ma l'anno scorso alla guida del Venezia che ha lanciato il talento scuola Juve nel calcio dei grandi: "Fa piacere ritrovare il mister e lo staff con cui ho condiviso un'annata intensa, nella quale ci siamo tolti qualche bella soddisfzione".

La partenza sprint ha alzato troppo le attese?

"Quattro gol subiti in 9 partite era un dato anomalo in senso positivo, se tieni quei ritmi sei da scudetto, ce l'hanno il Liverpool e il Manchester City. Sono dati fuori dalla nostra realtà, anche se piacevoli. Allo stesso temp non sono nemmeno giusti questi qui, 11 gol in tre sono troppi".

In estate era vicino al Bologna.

"Di per sé c'è sempre stata la voce, ma offerte concrete non sono mai arrivare. Diciamo il dietro mercato non lo conosco, da quel che so si diceva che Inzaghi potesse portare a Bologna alcuni suoi giocatori di Venezia... alla fine però non c'è andato nessuno".