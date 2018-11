Samp, Audero al 45: "Sul rigore più bravo Piatek, mi ha anticipato"

Fabio Quagliarella e poi Krzysztof Piatek. Il derby della Lanterna vede a segno un attaccante per parte: la Sampdoria ha iniziato la gara col passo giusto grazie alla marcatura dell'esperto attaccante, poi il polacco è tornato a essere devastante. Un punto per uno visto l'1-1 finale,...

Botta e risposta iniziale, derby della Lanterna finisce in parità

Milan, Gattuso: "Ibra? In questo momento è inutile pensarci"

Le pagelle della Lazio - Correa provvidenziale, Radu in difficoltà

Milan, Leonardo: "Grande carattere. Ibra? Non è il momento"

Milan, Abate: "Ci davano per spacciati, ci abbiamo messo il cuore"

Gol Samp in avvio, poi meglio il Genoa: al 45' risultato sull'1-1

Napoli, Ancelotti: "Non pensiamo alla classifica, il campionato è lungo"

Lazio, Badelj: "Rammarico per i due punti persi"

Inter, osservatore a Venezia per Tonali. C'era anche il Chelsea

Empoli, Iachini: "I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita"

Serie A, la classifica aggiornata: un punto a testa per Samp e Genoa

