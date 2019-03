Samp, Audero: "La parata migliore su Matuidi. Qui sto bene, il mare aiuta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emil Audero ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi tra le altre cose sul suo approdo alla Sampdoria: "Mi trovo molto bene, sto bene: c’è tutto per fare bene. La Sampdoria è una grande società, con degli ottimi compagni. E poi, qui a Genova, c’è il mare: alla mattina ti svegli, vedi il mare e stai bene. La parata migliore della mia stagione è quella su Matuidi, in Juventus-Samp: un tuffo in un angolo basso, tecnicamente era difficilissima".

Riti e scaramanzia: "Mi piace caricare i miei compagni godermi l’ingresso in campo e avvicinarmi sotto la nostra Gradinata. I nostri tifosi mi caricano moltissimo prima di cominciare. A Quagliarella non do nessuna indicazione sul campo in cui iniziare, semplicemente perché perde sempre al lancio della monetina! Fa ridere, ci scherziamo molto. Poi ho alcuni miei riti: tipo nella foto di squadra devo essere il primo, in alto a destra”.

Le richieste del tecnico: "Giampaolo mi chiede di essere in posizione sempre utile per il reparto di difesa, di essere in condizione di gestire il pallone da dietro. Non posso essere in posizione troppo bassa, distaccato e solo in porta. Sono aspetti su cui lavoriamo tanto perché ogni avversario ti pressa in modo diverso e devi trovare soluzioni diverse. Il nostro ruolo, ormai, è cambiato".