Samp, Audero: "Non penso al futuro. Juve favorita anche in Champions"

Emil Audero, portiere della Sampdoria ma di proprietà della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Perché ho detto sì ai blucerchiati? Avevo varie opzioni, quella blucerchiata era la migliore. Se mi avessero detto l'anno prima che avrei giocato alla Samp avrei firmato subito. E' un club sinonimo di serietà e stabilità. Non ho avuto esitazioni. Il futuro? Lo costruisco con il presente. Non ci penso, se ne occupano altri. Io posso determinare il mio futuro solo relativamente. Obiettivi? Dobbiamo trovare il nostro equilibrio e non sbagliare le gare da vincere. La classifica assomiglia a quella di B: con due vittorie ti puoi trovare in Europa League, se ne sbagli due ti ritrovi nella mischia. La Juventus? Quest'anno più che in passato è la superfavorita, basta vedere la classifica. La Champions? Sono tra i favoriti anche se contano mille fattori. Ancora oggi se penso di aver fatto parte del gruppo della finale di Cardiff non ci credo".