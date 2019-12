Samp, Audero: "Sogno la Nazionale. Ranieri ci ha cambiato in positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Telenord, in cui ha parlato di vari argomenti: “I tifosi mi hanno veramente impressionato. Abbiamo avuto periodi brutti nella prima parte di quest'anno, ma durante le partite non abbiamo mai sentito alcun tipo di contestazione o coro. Ci hanno solo “ripreso” una volta e credo sia anche stato giusto. Per il resto i tifosi sono sempre lì che ci sostengono: quando sono in campo li sento cantare e che sono con noi, a me personalmente danno tanto e penso sia così per tutta la squadra. Quando giochiamo in casa e vediamo la Gradinata piena è un gran bel effetto, ci dà molto sotto l'aspetto del temperamento”.

Il rapporto con il presidente Ferrero: “È uno che la sua faccia la mette, non ha maschere, è cosi diretto anche con noi: se c'è da dire una cosa te la dice, se c'è da rimproverarti te lo dice. Quando la squadra non andava benissimo veniva qui e si faceva vedere a Bogliasco. Il presidente in questo periodo ha avuto tante cose da affrontare, forse più fuori dal campo che non proprio di campo, ma il rapporto con la squadra è sempre stato molto schietto e sincero. Non viene a farci sgridate o chissà che, quando è il momento di dire qualcosa lo dice, per il resto è molto riservato”.

L'impronta di Ranieri: “Con Ranieri lavoriamo con molta intensità e con il sorriso. C'è voglia di fare bene. Il suo cambiamento si è sentito, parlo della quotidianità, perchè alla domenica ci sono tanti altri fattori. In settimana ha portato un cambiamento in positivo, finora penso si sia visto. La prima cosa che mi ha impressionato di lui, e non credo valga solo per me, è la gentilezza; trasmette molta sicurezza, soprattutto ha un modo di fare da gentiluomo, ti colpisce questo suo modo di essere così pacato e allo stesso tempo diretto ed efficace".

Il rendimento delle punte: “Credo che Manolo sia in un ottimo periodo di crescita. Ha segnato gol importanti già in questa parte di stagione, quello nel derby è stato molto importante per la Sampdoria. Fabio arriva da un anno unico, pazzesco, e siamo stati felici per lui. Il peso che ha all'interno della squadra è tanto, sono sicuro che i gol arriveranno. Lo aspettiamo, però secondo me non bisogna allarmarsi più di tanto”.

Speranze per il 2020. “Mi aspetto un anno positivo. Speriamo innanzitutto che la Samp si salvi, faccia risultati positivi. A livello personale mi aspetto un anno ancora di crescita: il sogno più grande è la convocazione in Nazionale. Lavoro giorno dopo giorno per migliorarmi e se dovesse arrivare la chiamata sarei felice. Ci sono tantissimi giovani molto bravi: Donnarumma e Sirigu stanno facendo molto bene e si giocheranno un posto da titolare. È un sogno che va oltre le mie attuali aspettative, il mio obiettivo è arrivare nel gruppo azzurro", riporta sampdorianews.net.