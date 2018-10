© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "otto l’aspetto mediatico, fa piacere quando si parla di te in termini positivi, meno quando se ne parla in negativo. Ma per quanto mi riguarda, non ci penso più di tanto. Anzi, forse da un lato è anche meglio: dare meno importanza a quell’aspetto può essere una cosa a tuo favore. A me non interessa, mi interessa di più far bene sul campo. E che a quelli che contano arrivi quello che faccio. Ho fatto nove anni di Juventus quindi sono stato educato dal punto di vista calcistico dai bianconeri. Ma sono ancora all’inizio, devo continuare così. Giampaolo? Mi piace molto, ha un suo modo di vedere il calcio particolare, ma funzionale. Stiamo ottenendo risultati giocando un buon calcio, come del resto Giampaolo ha sempre fatto".