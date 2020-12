Samp, Augello dopo il rinnovo: "Ringrazio i miei compagni, felice di aver convinto tutti"

Tommaso Augello commenta ai canali ufficiali della Sampdoria il suo rinnovo di contratto con il club blucerchiato fino al 2025.

"Devo ringraziare il Presidente Ferrero, il direttore, lo staff, mister Ranieri e soprattutto i miei compagni di squadra. È grazie a loro se ho potuto firmare un contratto lungo e importante. Sono contento di essere qua e di aver convinto tutti. Ho sempre avuto il sogno di fare il calciatore. Non è mai stata un'ossessione, poi passo dopo passo, categoria dopo categoria, ho preso quella consapevolezza di poter arrivare in una categoria importante e sono arrivato in un club prestigioso come la Sampdoria. Giocare in serie D è stata una scuola di formazione importante, ho fatto un percorso diverso rispetto ai ragazzi che erano in primavera. Questo mi ha aiutato tanto".

La prima in A?

"L'esordio a Ferrara, circa un anno fa, è un ricordo che mi porterò dentro per sempre. Vincere quella partita è stato qualcosa di bellissimo, è iniziato tutto da lì: ricorderò per sempre quel momento, è stata un'emozione incredibile".

La Nazionale?

"È un obiettivo ma non è un'ossessione. Arriverà la convocazione solo se me lo meriterò. Penso solo a far bene con la Sampdoria".