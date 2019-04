Samp avanti con la zampata di Defrel. Genoa poco incisivo, 1-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante emozioni, grande intensità e vantaggio meritato per la Sampdoria, al termine dei primi 45 minuti del 118° Derby della Lanterna. Una sfida cominciata a spron battuto da entrambe le formazioni, che regalano uno spettacolo davvero esaltante: dopo venti secondi, Kouamé va via sulla trequarti e sfiora il palo sinistro con una conclusione mancina dal limite dell'area; sul ribaltamento di fronte è Linetty a sfiorare la marcatura, ma Radu è attentissimo sul suo palo. La rete è nell'aria e al 3' il derby si sblocca: azione confusa e prolungata a ridosso dell'area genoana, Quagliarella riceve sulla destra e crossa forte e teso al centro, dove Defrel è più lesto di tutti a depositare in rete. Il gol esalta i blucerchiati, che controllano facilmente la partita, rischiando pochissimo in difesa. Anzi, la formazione di Giampaolo va vicina al raddoppio in due occasioni: prima Praet calcia al volo sull'esterno della rete dopo una splendida azione costruita sull'asse Linetty-Murru; poi Quagliarella vince il rimpallo con Radu, ma Biraschi salva sulla linea. I rossoblù si svegliano nel finale, trascinati soprattutto dall'esperienza di Miguel Veloso. Il portoghese costringe Audero a distendersi per deviare in corner un velenoso tiro da fuori. Timidi segnali, in vista di una ripresa tutta da vivere.