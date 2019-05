© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Edgar Barreto, intervistato da Samp Tv, ha commentato così il suo rientro in campo dopo il lungo infortunio e il pareggio odierno col Parma: "Sono contento di essere rientrato dopo tanto tempo, un po' meno per il risultato perché avevamo avuto in mano la partita a lungo. Spero di poter dare il mio contributo in questo finale di stagione, non è stato facile restare fuori, ma ora sono felice di essere di nuovo a disposizione. Abbiamo l'obbligo verso di noi e verso i nostri tifosi di finire nel migliore dei modi il campionato, non possiamo lasciare andare dei punti preziosi così".