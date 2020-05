Samp, Barreto rescinde il contratto. Alla base motivi personali, nelle prossime ore l'ufficialità

vedi letture

Edgar Barreto e la Sampdoria nelle prossime ore firmeranno la rescissione del contratto, peraltro in scadenza il prossimo 30 giugno. Una scelta a sorpresa - sottolinea Il Secolo XIX nella sua edizione digitale - sollecitata dal paraguaiano per motivi personali. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore. Arrivato a Genova nell'estate del 2015, preso a parametro zero dal Palermo, è sceso in campo in 110 partite, segnando 5 gol. Il paraguaiano non ha ancora preso decisioni definitive sul suo futuro, ma nel frattempo si è iscritto, e sta partecipando, al corso per allenatore di base-Uefa B.