Samp, Bereszynski: "Estraniato dalle questione del club, testa al Mondiale"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski ha parlato dal ritiro della nazionale polacca: "Dopo la bella stagione, giocare la Coppa del Mondo potrà aiutarmi. - le parole tradotte da Sampdorianews.net - Per ora, però, mi sono estraniato dalle questioni del club, la mia testa è focalizzata solo su questo appuntamento imminente. Questa stagione è stata per me la prima stagione piena in un campionato così forte, tuttavia mi sento molto bene fisicamente e anche mentalmente, anche grazie al raggruppamento a Jurata (splendida località sul Mar Baltico) e di alcuni giorni passati a casa. Siamo venuti qui ad Arłamów pensando solo a prepararci per la Coppa del Mondo. La nostra consapevolezza tattica è cresciuta molto, giochiamo nei migliori campionati e nei migliori club. - riporta Meczyki.pl - Non abbiamo molti minuti per giocare insieme, ma questo filo conduttore cresce con allenamenti e partite".