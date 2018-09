Samp, Bereszynski: "Sogno un futuro in Premier. Ma qui sto benissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bartosz Bereszynski, uno dei migliori terzini destri della Serie A, direttamente dal ritiro della nazionale polacca ha parlato della sua avventura alla Sampdoria: "In Italia ho migliorato il gioco difensivo, soprattutto l'uno contro uno. Dopo questo anno e mezzo trascorso in Italia, sono un giocatore migliore. Trasferirmi alla Sampdoria è stata la scelta migliore possibile. Sono felice perché è stata anche una scelta pienamente consapevole. Quando, all'inizio di gennaio 2017, lasciai il Legia, sarei potuto andare in un altro club, anche all’Aston Villa. Ho scelto il club blucerchiato e come difensore non avrei potuto ottenere di meglio".

Sul suo futuro, queste le parole di Bereszynski: “Non lo so, forse in MLS? Ma prima, naturalmente, mi piacerebbe andare più in alto. È sempre stato il mio sogno giocare in Premier League. Sarebbe bello trasferirmi a un livello ancora più alto, cioè sentire sulla propria pelle l'atmosfera che prevale in Inghilterra e che mi piace così tanto. Ma, come ho detto, nulla in maniera forzata. È difficile arrivarci dal campionato polacco, ma la Serie A è un campionato molto buono per prepararti. Sono pronto, ma non ho fretta di trasferirmi", le sue parole riportate da Sampdorianews.net.