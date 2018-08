Samp, Bereszynski: "Sono stato vicino all'Inter, poi hanno preso Vrsaljko"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bartosz Bereszynski, terzino polacco della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di laczynaspilka.pl in merito alle voci che in estate lo davano vicino all'Inter: "Ero stato vicino all'Inter, il mio nome era circolato in sede di mercato. Poi, dopo la partenza di Cancelo, hanno preferito virare su Vrsaljko. Pazienza, non mi strapperò i capelli, sono comunque contento di essere alla Sampdoria e spero di fare bene qui", riporta fcinternews.