Samp, Bonato può prendere il posto di Pradè e Pecini

© foto di Federico De Luca

Novità sulla dirigenza della Sampdoria raccontata da Gianlucadimarzio.com. In uscita ci ono il capo scouting Riccardo Pecini e il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè. Il primo andrà all'Empoli, mentre il secondo è vicino al trasferimento all'Udinese.

E per la sostituzione il nome giusto per la Sampdoria potrebbe essere quello di Nereo Bonato, ex direttore sportivo di Sassuolo e Udinese. Quest'ultimo potrebbe essere preso per ricoprire il doppio ruolo di capo scouting, considerata la sua grande conoscenza del mercato internazionale, e di collaboratore del direttore sportivo Carlo Osti.