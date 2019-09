© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria, Federico Bonazzoli, è uno degli ex della sfida contro l'Inter. Questo il commento rilasciato prima dell'anticipo delle 18, a Inter TV. "È sempre bello incontrare l'Inter, ci ho giocato dai Pulcini alla prima squadra e certi ricordi non si dimenticato. Ora sono alla Samp, contento di essere qui. Seguiamo le indicazioni di Di Francesco, dobbiamo solo ripeterle in campo, facendo il meglio possibile".