© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bonazzoli, attaccante del Doria, ha parlato così del proprio rendimento di quest'anno in una intervista alla Gazzetta dello Sport, ammettendo le proprie colpe per una fioritura che è tardata ad arrivare: "L’ho sempre detto. Mi ero ritrovato da un giorno all’altro in un mondo di cui non pensavo di riuscire a far parte. Un po’ di errori sono avvenuti per colpa mia, perché poi anche negli anni successivi non sono mai riuscito a rimanere in pianta stabile in una società. Tutte le esperienze passate mi hanno dato qualcosa a livello caratteriale e come persona. Mi sono sempre messo in gioco in questi anni, ma ora dovevo fare qualcosa di più. Ho deciso che questa sarebbe stata la stagione della svolta: lo dovevo a me, ma pure ai miei genitori ed alla Sampdoria che mi ha sempre dato fiducia, aggiungendo però che poi alla fine dipendeva tutto dal sottoscritto".