Samp, buona la prima per Ranieri ma ora tre gare da non sbagliare

Una rondine non farà primavera, ma il pareggio contro la Roma porta senz’altro una piccola ventata di ottimismo. Dopo la spirale negativa in cui si era avviluppata la squadra, e che ha portato alla scioglimento del rapporto con Eusebio Di Francesco, la sfida contro i giallorossi ha portato un po’ di sereno in casa Samp. Buona la prima per Claudio Ranieri, allenatore esperto dai modi garbati che è arrivato in sella al club blucerchiato. Zero fronzoli, zero giri parole ed un unico obiettivo: uscire dalle zone calde della classifica. In parte possiamo dire che la missione è stata centrata con il pubblico che ha gradito la tenacia e la grinta con cui Quagliarella e compagni sono scesi in campo.

Difesa compatta e sorpresa Bertolacci - Fra le novità apportate dal tecnico romano, c’è stato il ritorno alla difesa a quattro con Bereszynski e Murru esterni e Murillo e Colley centrali. Le note liete arrivano proprio dalla retroguardia, pacchetto compatto e che ha saputo muoversi di concerto con gli automatismi giusti senza concedere tiri in porta alla Roma. La novità di giornata, viste le condizioni non ottimali di Ekdal, è stato l’ingresso dal primo minuto di Bertolacci fra i migliori in campo dei suoi e capace di mettere tutto quello che aveva sul terreno di gioco.

La prova del nove - Adesso però c’è da dare continuità di prestazione e ritrovare più freddezza sotto porta, unico tasto dolente del pomeriggio del “Ferraris”. I prossimi impegni nel calendario sono Bologna e Spal in trasferta inframezzate dal match di mercoledì sera contro il Lecce a Marassi. Tre impegni che sulla carta possono apparire alla portata per i blucerchiati ma che nascondono insidie. Servirà la stessa determinazione messa in campo contro la Roma per cercare di raccogliere più punti possibili per abbandonare l’ultimo posto. La classifica è ancora corta, la Samp può permettersi di commettere ormai pochi errori.