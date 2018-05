Samp, caccia ai talenti dell'Empoli. Nel mirino Zajc e Bennacer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono due i talenti dell'Empoli neo promosso in Serie A finiti nel mirino della Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Nazione il club del presidente Massimo Ferrero si sarebbe mosso sia per Miha Zajc, trequartista sloveno classe 1994, che per Ismael Bennacer centrocampista arrivato al Castellani la scorsa estate dall'Arsenal.