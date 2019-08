© foto di PhotoViews

In casa Sampdoria - riporta il Corriere dello Sport - si lavora anche per trovare il vice di Emil Audero (22), acquistato dalla Juventus: si cerca l’esperienza ed è per questo che si sta pensando a Christian Puggioni (38), svincolato dal Benevento, su cui però c’è anche il Cagliari. Attenzione però all’outsider Andrea Seculin, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, di proprietà del Chievo, rientrato dopo un grave infortunio al ginocchio subìto la passata stagione (rottura del crociato): Nicolas Gonzalez (21), argentino dello Stoccarda, invece, non ha i fari puntati addosso.