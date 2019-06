Samp, caccia all'esterno: Verdi il primo nome, Malinovskyi l'alternativa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria continua a cercare un esterno offensivo da regalare ad Eusebio Di Francesco per il suo canonico 4-3-3 e le piste seguite sono diverse. La più calda - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - è quella che porta a Simone Verdi, per il quale il Napoli chiede però più di 20 milioni, una cifra giudicata eccessiva dal club ligure. Il d.s. Osti continua a trattare, ma anche a seguire altri nomi, come l'ucraino Ruslan Malinovskyi.