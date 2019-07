Samp, Capezzi in uscita: sarà scambiato con Viviani o con Haas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Capezzi in uscita dalla Sampdoria, ancora una volta. Come riporta Sky Sport, i blucerchiati starebbero provando a imbastire infatti uno scambio o con la SPAL o con l'Atalanta: nel primo caso al posto del centrocampista ex Fiorentina arriverebbe Federico Viviani, nel secondo Nicolas Haas. Un centrocampista per un altro centrocampista. Domani sarà presa una decisione definitiva, col club estense che al momento sembra il favorito per assicurarsi Capezzi.