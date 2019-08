© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria, Gianluca Caprari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del nuovo arrivo in Serie A di Franck Ribery e della stagione che sta per cominciare: "Ribery è un campione e arricchisce la nostra Serie A. Gli faccio l'in bocca al lupo, porterà tanta esperienza e tecnica. Spero di fare più gol di lui per il bene della Samp".

Come sta andando l'adattamento con gli schemi di Di Francesco?

"Qualche movimento lo conoscevo già, grazie all'esperienza avuta con Zeman, visto che sono molto simili. Spero di fare il meglio per me stesso e per la Sampdoria".

Quali sono i vostri obiettivi?

"Vogliamo essere ambiziosi e lo vuole anche il mister. Dobbiamo fare lo step in più per arrivare più in alto rispetto all'anno scorso".

Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità di un suo addio.

"Non ho ricevuto chiamate, erano solo voci e sono felice di essere rimasto. Voglio fare una stagione migliore della scorsa".