© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro blucerciato di Ponte di Legno, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Come si sono integrati i giovani? Tutti bene. Sono bravi ragazzi. Sicuramente chi è straniero deve imparare la lingua perché non è facile però c'è un gruppo di ragazzi che gli sta vicini e li segue".

In attacco ci sono anche Maroni e Bahlouli. Come li hai visti?

"Per Maroni non è facile perché arriva completamente da fuori mentre Bahlouli ha giocato in Primavera, conosce un po' la lingua e si è integrato. Deciderà poi il mister, sono ragazzi giovani".

