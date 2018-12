© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Bologna, l'attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari ha parlato al sito ufficiale del club: "Se è stata la mia miglior partita? Sì, di sicuro una delle migliori. Forse ho fatto meglio solo con la Fiorentina. La Samp che noi e Giampaolo volevamo è quella che entra in campo e vince. Abbiamo sfruttato subito la spinta del pubblico e trovato la rete. Se mi manca segnare? Non guasterebbe, ci proverò ancora. Arriveranno pure quelli. Mi arrabbio quando non gioco, perché vorrei giocare sempre e cerco di mettere in difficoltà il mister più che posso. Quagliarella? Fabio si allena sempre al massimo, sa preservarsi, curarsi. Poi in partita si vede. La doppietta di oggi conferma il suo essere un grande campione".