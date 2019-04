Samp, Caprari: "Voglio affermarmi qui. Europa? Non è finita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il lungo infortunio Gianluca Caprari è tornato a disposizione di Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, per la volata finale. L'attaccante scuola Roma si è raccontato dalle colonne de Il Secolo XIX: "Sono stati mesi duri - afferma -, soprattutto il primo mese senza camminare. Con le stampelle, non potevo fare quasi niente da solo. Se non ci fosse stata la mia compagna Morena non ne sarei uscito. Il mio ruolo? (sorride, ndr) Non so più cosa rispondere, io stesso ormai certi giorni mi sveglio trequartista e altri desideroso di giocare seconda punta. Diciamo che viene prima il giocare del ruolo. Il futuro? Io sono qui dall'anno scorso e mi trovo benissimo. Non ho alcun problema nel dire che voglio stare qui e realizzarmi qui. Sono stato convocato anche in nazionale. Samp in Europa? Per me non è finita, mancano 5 partite e 15 punti non sono pochi. E' vero però che forse questo gruppo giovane deve ancora acquisire una maturità per vincere le sfide decisive. E' il tasto su cui picchia il mister da mesi e a mio parere ci sono già dei risultati".