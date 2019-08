© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Senza troppi dubbi, la peggiore squadra vista nel primo turno di Serie A. Una sconfitta netta, a Marassi contro un'ottima Lazio, che solo Audero con i suoi interventi ha reso meno netta e rumorosa. La Sampdoria ieri sul campo ha confermato le incertezze che negli ultimi due mesi hanno caratterizzato la società anche sul mercato. Non per colpa dei suoi dirigenti, ma per una trattativa per il passaggio delle quote del club che va avanti per le lunghe e va avanti, soprattutto, nel periodo meno indicato della stagione. Quando c'è bisogno di idee chiare per stabilire priorità e strategie di mercato.

Invece in casa Sampdoria dopo l'ingaggio di Di Francesco al posto di Giampaolo è successo tutto e il contrario di tutto. Tra contestazioni, avvicinamenti, rotture e comunicati a pagare è stata soprattutto la squadra. E' stato soprattutto il nuovo allenatore, che anche una settimana fa ha ribadito alla società la necessità di almeno tre pedine, di cui due in attacco: un vice Quagliarella e un esterno per il suo 4-3-3. Calciatori che non sono ancora arrivati e chissà se arriveranno da qui a una settimana. Per migliorare una squadra che ad oggi - senza Andersen e Praet - è meno forte e competitiva rispetto alla passata stagione.

C'è ancora tempo per rimediare. Per Di Francesco ci sarà sicuramente tempo per lavorare ma questa estate è stata gestita malissimo e ieri, dal Ferraris, è arrivato il primo preoccupante campanello d'allarme.